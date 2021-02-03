На Кубани за год число экстремистских преступлений выросло в два раза

Источник: crimestat.ru/regions_chart_total

В Краснодарском крае за год число экстремистских преступлений выросло в два раза. Регион поднялся с 18 на 9 место в рейтинге российских регионов

- В 2020 году в крае было выявлено 20 преступлений экстремистского характера, а в 2019-ом девять, - говорится на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

Одновременно зафиксирован незначительный рост преступлений террористического характера – в 2020 году – 30, в 2019-ом – 27. Динамика экономических правонарушений за год положительная. В 2020 году таких преступлений зафиксировано 3575, в 2019-от – 3793.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодарский край находился на третьем месте в России по числу преступлений с начала 2020 года. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ.