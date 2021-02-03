В Краснодаре хотели продать прогулочный теплоход

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В краевом центре выставили на продажу прогулочный теплоход. Объявление разместил интернет-сервис от имени частного лица - Александра. Стоимость судна – 2,5 млн рублей.

- Продам пассажирский теплоход, 1956 года выпуска. Вместимость по документам — 35 человек, - сообщается в тексте объявления.

СМИ узнали, что теплоход продает «Кубанское речное пароходство». Позднее на сайте интернет-сервиса появилась информация, что объявление снято с публикации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре выставили на продажу помещения Дома книги. Стартовая цена - 75 млн рублей.

По словам собственника, цена здания увеличивается каждый год, но реальному покупателю собственник обещает торг. Продавец предлагал фасад с витражными окнами на улицу Красную, свою входную группу, зону погрузки/разгрузки, парковку с обратной стороны здания, скамейки и фонтан перед зданием, возможность размещения наружной рекламы.