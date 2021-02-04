В Геленджике выставили на торги пансионат с дачей генерала казачьего войска

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В Геленджике выставили на торги комплексе зданий бывшего пансионата «Южная звезда». Причем, один из корпусов здравницы - спальный является памятником культурного наследия. Это дача генерал-майора казачьего войска Никиты Вишневецкого, построенная в начале ХХ века. Дом был возведен по проекту модного в то время архитектора Семёна Каллистратова.

Объект продают власти Самарской области. Его начальная стоимость – 23,1 млн рублей

— Комплекс состоит из пяти зданий: спальный и административный корпуса, прачечная, кухня и бар, - сообщают местные власти. - Покупатель должен будет в обязательном порядке в течение пяти лет использовать его как санаторий-пансионат.

Объект расположен на первой береговой линии Геленджикской бухты.