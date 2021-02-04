На Кубани мать пожаловалась в полицию на то, что ее сыну оборвали уши

Уточняются все обстоятельства происшедшего

На Кубани мать заявила в полицию на обидчицу 9-летнего сына, которая оборвала ребенку уши. Инцидент произошел в Успенском районе Краснодарского края.

По словам заявительницы, 40-летняя женщина причинила ее сыну физическую боль. Дама схватила мальчика за оба уха, подняла и не отпускала, хотя школьник пытался вырваться.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В полиции обратили внимание, что в поступке женщины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».