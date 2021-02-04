Стадион «Динамо»

В Краснодаре стадион «Динамо» введут в эксплуатацию в 2022 году. На эти цели направят 656 млн рублей. Деньги планируется направить на финальную часть реконструкции легендарного стадиона.

- Предоставить в 2021 году акционерному обществу «Динамо Кубань» бюджетную инвестицию в размере 656,2 млн рублей, - сообщается в постановлении губернатора Вениамина Кондратьева.

В документе поясняется, что в государственную собственность Краснодарского края будет приобретено 3,8 млн штук акций «Динамо-Кубань».

Каких-либо дополнительных вложений в реконструкцию из бюджета края не потребуется.

На стадионе уже построены трибуны, облицован фасад и готова подземная парковка. При этом спортивное ядро пока не доделано. По планам здесь должен еще появиться пять залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Пропускная способность стадиона «Динамо» составит свыше 300 человек в смену, в помещениях может заниматься одновременно 110 человек и порядка 200 — в открытых плоскостных сооружениях.