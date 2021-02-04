«Бил до кровоизлияния в глаз»: На Кубани сожитель матери изуродовал 12-летнюю падчерицу

Девочка поступила с больницу с тяжелыми травмами, которые с особой жестокостью нанес ей 42-летний мужчина

На Кубани сожитель матери изуродовал 12-летнюю падчерицу. Инцидент произошел в Белореченском районе. Девочка поступила с больницу с тяжелыми травмами, которые с особой жестокостью нанес ей 42-летний мужчина.

У школьницы врачи диагностировали многочисленные гематомы. Самая опасная из них - внутреннее кровотечение левого глаза.

Медики считают, что подобная гематома чревата серьезными осложнениями - ухудшением и потерей зрения.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что жуткая трагедия произошла в станице Темиргоевской. Там по дороге в больницу скончалась 4-летняя кроха. Испуганный отчим заявил медикам, что ребенок упал с лестницы. Вот только прибывшие врачи сразу поняли, в чем дело, увидев усыпанное синяками тело девочки. Спасти ребенка не удалось.