На Кубани 4 февраля воздух прогреется до +18

В регионе распустились первоцветы Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае установилась нехарактерно теплая погода для февраля. По данным синоптиков, уже завтра ночью ожидаются минусовые температуры. Но холодный фронт зайдет в регион всего на три дня.

- 4 февраля в Краснодаре и крае без существенных осадков. В городе днем воздух прогреется до 17 градусов, в регионе столбики на термометрах вытянутся до +18. С 5 февраля резко похолодает, по краю пройдет мокрый снег. Днем 4-9 градусов тепла, а ночью ожидается до -7 градусов. 6 февраля будет уже без существенных осадков. Днем температура будет держаться на отметках 2-7 градусов, а ночью опустится до -1 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тепло вернется на Кубань с 9 февраля. Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи раньше срока распустились магнолии. Но внезапное похолодание может сказаться на цветении растений.