Многодетный отец из Краснодара задолжал больше полутора миллиона рублей алиментов

Житель Краснодара задолжал 1 миллион 412 тысяч рублей на содержание троих детей. Но выплачивать деньги бывшей жене он не собирался. К взысканию подключились приставы.

- 96 тысяч рублей были списаны с банковского счета неплательщика. Также приставы ограничили мужчине право управлять всеми видами транспорта. После этого должник нашел необходимую сумму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Стремление сохранить статус автомобилиста сыграло важную роль – безответственный отец погасил родительский долг в полном объеме. Без малого полтора миллиона рублей перечислены в пользу бывшей супруги должника – матери троих детей.