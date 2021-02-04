Тургеневское шоссе стало в пробке из-за перевернутой «Газели» с хлебом

ДТП на Тургеневском шоссе Фото: Ева МУР

Утром 4 февраля недалеко от перекрестка Тургеневское шоссе и улица Дорожная случилась авария. Здесь столкнулись кроссовер «Тайота» и «Газель». Виновник аварии сейчас устанавливается, на месте работают полицейские. По предварительным данным, пострадали оба водителя, медики сейчас осматривают их.

После ДТП машины, вокруг которых оказались разбросаны хлебо-булочные изделия из «Газели», перегородили две полосы проезжей части. В результате Тургеневское шоссе стало в пробке, автомобиле по магистрали едут со скоростью 10 км/ч.

ДТП на Тургеневском шоссе

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.