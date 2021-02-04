На Кубани создали около 300 рабочих мест благодаря займам Фонда развития промышленности

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В Краснодарском крае продолжают поддерживать как малые, так и крупные предприятия. Благодаря выданным льготным займам из Фонда развития промышленности на Тихорецком машиностроительном заводе Воровского, Сатурне, Северо-Кавказском заводе металлоконструкций появились дополнительные рабочие места.

- Благодаря займам краевого Фонда развития промышленности на этих предприятиях создано порядка 300 рабочих мест. Поддержка предприятий также обеспечивает прирост налоговых поступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что за неполные три года Фондом выдано 85 займов на сумму более 1,7 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за прошлый год индекс промышленного производства в регионе составил 97%. Его снижение связывают с ограничительными мерами из-за коронавируса. В этом году планируется, что рост промышленного производства превысит 113%.