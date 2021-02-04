Весной в Краснодаре отремонтируют 300 тыс. кв. метров гравийных дорог

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В краевом центре с начала марта начнут подсыпать гравийные дороги. Планируется отремонтировать 300 тысяч квадратных метров таких улиц.

- По действующим нормативам работы по ремонту гравийного покрытия дорог в зимний период не выполняются. Мы приступим к ним весной, когда будет благоприятная погода, - сказал заместитель главы города Артем Доронин.

В мэрии добавили, что в первую очередь рабочие будут приводить в порядок подъездные дороги, которые ведут к садоводческим товариществам. Также особое внимание уделят участкам, по которым ездят общественный транспорт и школьные автобусы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в мэрии назвали причины появления ям на асфальтированных дорогах Краснодара.