Вениамин Кондратьев: В 2021 году ожидаем как минимум 16 млн туристов

Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о работе санаторно-курортного комплекса региона на 2021 год. Глава региона встретился с журналистами и ответил на вопросы.

– В этом году при сохранении стабильной эпидобстановке мы ожидаем как минимум 16 млн туристов, - сообщил Вениамин Кондратьев. - А по прогнозам стратегии социально-экономического развития края, к 2030 году количество отдыхающих составит 22 млн человек ежегодно. При таком турпотоке нам крайне важно строительство новых средств размещения разного класса, развлекательных объектов.

Напомним, в крае также создают единый календарь значимых туристских событий.