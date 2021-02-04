Средняя краснодарская семья в 2020 году потратила на ремонт 318 тыс. рублей

Каждая шестнадцатая краснодарская семья в 2020 году сделала ремонт в квартире, выяснила дочерняя компания СберБанка «СберБанк страхование». Жители кубанской столицы обновляли жилье реже, чем в среднем по стране, зато работы обошлись краснодарцам дороже – в 318 тыс. рублей, что на 53 тыс. (20%) больше, чем в среднем по России.

Ремонт крупнее косметического в 2020 году сделали 6% краснодарских семей, это на 2% меньше, чем в среднем по стране. Большинство россиян (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Ещё 7,8% респондентов покупали обои, плитку и паркет для обустройства новых квартир. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их затопили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%).

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«Обновление жилья – трудоемкий и финансово затратный процесс. Согласно данным исследования «СберБанк страхование», 51% россиян копят на ремонт квартир, а 13% берут деньги взаймы. Чтобы вложенные в ремонт усилия и средства не пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа, квартиру лучше застраховать. При возникновении проблем полис покроет урон, нанесенный жилью, мебели, бытовой технике. В 2020 году «СберБанк страхование» урегулировала 10,7 тысяч страховых случаев и выплатила клиентам около 1 млрд рублей по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки».

Программа «Защита дома+» от «СберБанк страхования» покрывает самые распространённые риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространённые страховые случаи в «СберБанк страховании» рассматриваются по упрощённой процедуре «Зелёный коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.