Два проекта реализуются в Анапе

Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими журналистами и рассказал о работе курортной отрасли региона. В частности пояснил, как она будет развиваться в 2021 году. Рассказал, сколько туристов ждут курорты Краснодарского края, а также сделал акцент на инвестпроекты в этой сфере.

Например, сейчас в Анапе строятся отель и огромный ресторанный комплекс. В Туапсинском районе возводятся аквапарк и новый отель.

- На Кубани до конца 2021 года в курортной отрасли реализуют 4 крупных инвестпроекта. Общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей, на курортах появится около 400 новых рабочих мест, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. – Кроме того, продолжается и работа по решению инфраструктурных проблем приморских городов.

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На Кубани создадут единый календарь значимых туристских событий

Все фестивали, карнавалы и различные меропрития занесут в специальный календарь. Так что обо всех событиях в туротрасли можно будет узнать из специального сборника, который сейчас формируется. Приказ «Об утверждении порядка формирования единого календаря значимых туристских событий» опубликован (продолжение)