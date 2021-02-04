Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 февраля выросло на 182

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 4 февраля за последние сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 182 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Новороссийск и Динской район, здесь выявили 50, 19 и 11 новых случаев соответственно.

- В Горячем Ключе и Туапсинском районе выявлено по 10 человек с коронавирусом, в Сочи и Выселковском районе – по девять. По восемь случаев заражения зафиксировали в Армавире и Усть-Лабинском районе. Семь жителей заболели в Белореченском районе. В Тимашевском и Мостовском районах по пять инфицированных. В Кореновском, Курганинском, Тихорецком и Павловском районах – по четыре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

На территории Кущевского и Белоглинского районов выявили по три случая COVID-19, в Новокубанском, Успенском районах и Анапе – по два. В Геленджике, а также Ленинградском и Отрадненском районах по одному новому заболевшему.

Стоит отметить, что в настоящее время 91 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.