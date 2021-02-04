Вениамин Кондратьев: В этом году завершим проектирование сетей водоснабжения в Анапе, Темрюке и Туапсе

Коммуникация в курортных городах нуждаются в реконструкции Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о планах курортной отрасли региона на 2021 год. В частности, глава Краснодарского края сообщил, что на курортах в этом году ожидают 16 млн туристов. А еще рассказал о том, какие инвестпроекты будут реализованы в туристических городах. Отдельно затронул и тему с водоснабжением курортов. Перебои с водой есть не только в Новороссийске и Геленджике, но и в Анапе и Туапсинском районе.

– В этом году завершим проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. – Что позволит привлечь федеральное финансирование на их строительство. Решение проблем с водоснабжением в разы повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Кстати, появились в этом году на курорта Кубани и новые маршруты. Например, в Сочи запустили авиаэкскурсию.