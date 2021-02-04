В Северском районе в 2021 году отремонтируют два участка трасс по нацпроекту

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Северском районе планируют отремонтировать два участка региональных трасс. Один – перед станицей Калужской, другой – перед Смоленской.

- Работы по обновлению шести километров перед станицей Калужской и в самом населенном пункте уже выполнены на 86,7%. А перед станицей Смоленской работы начнутся в первой половине года, здесь также отремонтируют шесть километров магистрали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Перед Калужской на трассе дорожники убрали просадки и колейность, сделали ямочный ремонт, уложили выравнивающий и щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также рабочие отремонтировали дорогу в самой станице, в ближайшее время здесь появится тротуар вдоль дороги и остановки.

Дороги в регионе чинят по нацпроекту. Всего на 2021 год выделено 4,9 млрд рублей.

- Из всей выделенной суммы по нацпроекту 2,5 млрд рублей направят на ремонт в трех агломерациях. Остальные средства – на обновление шести участков трасс регионального значения, в том числе реконструкцию автодороги Краснодар – Ейск и строительство Яблоновского моста, - добавили в администрации.