С 8 февраля в Краснодаре нарушителей стоянки начнут штрафовать с помощью фото и видео

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В краевой столице с 8 февраля начнут выявлять нарушителей правил стоянки с помощью фото- и видеофиксации. За неправильную парковку грозит штраф – 1500 рублей.

- По Краснодару будут ездить мобильные комплексы. Камеры, установленные на этих автомобилях, фиксируют государственный номер машины нарушителя, геолокацию и время снимка. При наличии двух фотофактов о нарушении, данные будут переданы в Госавтоинспекцию. Все устройства сопряжены с программной средой «Безопасный регион». С помощью этого сервиса сейчас фиксируются все фото- и видеофакты нарушений. Это автоматизирует выписку штрафов, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.

Ранее ГИБДД прокомментировала «Комсомолке» исчезновение эвакуаторов с улиц Краснодара.