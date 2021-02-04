В Сочи 5 февраля прогнозируют сильный дождь

Некоторые участки дорог может подтопить

В городе-курорте распространили штормовое предупреждение. В Сочи ожидается ливень. Черные тучи нависнут над городом в ночь на 5 февраля.

- По прогнозам метеорологов, с 00:00 до 18:00 5 февраля на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Также в администрации предупредили, что на курорте сейчас лавиноопасно. Снежные массы могут сойти в любой момент. Не стоит подниматься в горы выше 1000 метров над уровнем моря.

- Городские службы переведены в усиленный режим работы. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру «101», - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани аномальное тепло резко сменится морозом. Синоптики предупредили о сложных метеоусловиях в регионе.