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44-летняя женщина на Кубани выжила после двух выстрелов из дробовика ей в живот

С жительницей Брюховецкого района пытался расправиться ее муж
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

Драма разыгралась на хуторе Привольном в Брюховецком районе. Хозяин дома-64-летний местный житель, ранее судимый за браконьерство, пришел домой не в духе, и сразу стал предъявлять претензии своей 44-летней жене. Та не осталась в долгу, и ответила ему в крепких выражениях.

Этого мужчина не стерпел, снял со стены дробовик калибра 12 мм и дважды выстрелил супруге в живот. На звук выстрелов прибежала сестра потерпевшей, и вырвала ружье из рук обезумевшего родственника. Затем она разбила оружие о забор.

Соседи вызвали полицию. Оперативники задержали стрелявшего. Его жену с тяжелыми ранениями брюшной полости доставили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

- СК по краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, по статьям 30 и 105 УК РФ,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

Криминал