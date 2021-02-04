В девяти городах Кубани скончались 18 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 4 февраля в регионе не стало еще 18 человек. У всех имелись сопутствующие заболевания.

- В Краснодаре скончались пациентки 76 и 66 лет. В Усть-Лабинской ЦРБ врачи не спасли жителей Гулькевичского, Выселковского и Усть-Лабинского районов – два мужчины и одна женщина в возрасте от 62 до 70 лет. В Новороссийске умерли трое местных жителей – двое мужчин и женщина в возрасте от 62 до 76 лет. В Северской ЦРБ не стало 83-летнего мужчины из Туапсе и 74-летней женщины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

В Крымской ЦРБ остановилось сердце 85-летней женщины, также умер 60-летний мужчина. В городской больнице Армавира скончались три женщины в возрасте от 71 года до 85 лет. В Тихорецкой ЦРБ умерла 56-летняя жительница Белоглинского района. В Туапсе и Сочи ушли на тот свет местные жители 85 лет и 71 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 182 человека.