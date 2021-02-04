Двое мужчин на Кубани приговорены к 36 годам тюрьмы на двоих за зверское убийство таксиста

Фото СК РФ

В ноябре 2018 года двое 38-летних мужчин в Краснодаре решили забрать у своего ровесника машину «Мазда», предварительно убив владельца.

На следующий день хозяин иномарки, по их просьбе, повез знакомых в Приморско-Ахтарск.

На окраине приморского города пассажиры набросились на водителя. Одни из них бил его ножом в грудь, а второй душил удавкой.

Убедившись, что водитель мертв, злодеи обчистили его бумажник, забрав более 300 тысяч рублей, а тело убитого бросили в багажник. Паспорт и водительское удостоверение погибшего они тоже забрали себе.

На следующий день убийцы на машине своей жертвы отвезли тело в лес в районе станицы Азовской, и сожгли труп, а также документы убитого.

Жестокие киллеры были задержаны вскоре сотрудниками полиции и СК. Теперь убийц предстали перед судом.

- Собранные СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 38-летним Владимиру Табарану и Евгению Погорельцеву. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в убийстве 38-летнего знакомого, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ) и разбойном нападении на него (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ). Табаран также признан виновным в похищении документов потерпевшего (ч.2 ст.325 УК РФ). Кроме того, Погорельцев признан виновным в мошенничестве, совершенном крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Суда на основании вердикта присяжных приговорил Владимира Табарана и Евгения Погорельцева к 19 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, соответственно.