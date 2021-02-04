Краснодарская больница №1 станет международным центром обучения спинальных хирургов

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Больница на Кубани получила признание авторитетной международной ассоциации вертебрологов AOSpine и стала ее референтным центром.

В профессиональной организации состоят почти 30 тысяч хирургов из разных стран мира.

Теперь специалисты по лечению болезней позвоночника из Америки, стран ЕС а также из Африки и многих других регионов мира, смогут приезжать в краснодарскую клинику для обучения.

– Спинальные хирурги со всего мира нуждаются в постоянном повышении квалификации и обмене опытом. Это достигается практической работой в различных клиниках. Именно поэтому ассоциация определяет референтные центры, соответствующие общемировым требованиям, для обучения своих специалистов, – рассказал докор медицинских наук Игорь Басанкин.

В ККБ №1 работает сильная команда профессионалов, которая использует самые современные подходы в лечении и может поделиться своим опытом с коллегами.

Ежегодно хирурги краснодарской клиники выполняют около 2000 высокотехнологичных операций при любой патологии позвоночника.