В Сочи на границе с Абхазией таможня оформила первую коммерческую партию мимозы

Фото Краснодарской таможни
На таможенном посту МАПП Адлер оформили первую коммерческую партию серебристой акации.
Первая «цветочная» декларация была подана на 200 кг цветов. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Обычно массовый завоз начинается на две-три недели позже.
Как ожидается поставки мимозы будут идти с конца февраля до начала марта. В преддверии главного женского праздника мимозу везут во все регионы России, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.
Хрупкие цветы мимозы для перевозки упаковываются герметично, чтобы избежать пересыхания.
- Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро,в приоритетном порядке, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.