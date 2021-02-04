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В Сочи на границе с Абхазией таможня оформила первую коммерческую партию мимозы

Массовые поставки цветов продолжатся до начала марта
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Краснодарской таможни

Фото Краснодарской таможни

На таможенном посту МАПП Адлер оформили первую коммерческую партию серебристой акации.

Первая «цветочная» декларация была подана на 200 кг цветов. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Обычно массовый завоз начинается на две-три недели позже.

Как ожидается поставки мимозы будут идти с конца февраля до начала марта. В преддверии главного женского праздника мимозу везут во все регионы России, как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

Хрупкие цветы мимозы для перевозки упаковываются герметично, чтобы избежать пересыхания.

- Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро,в приоритетном порядке, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.