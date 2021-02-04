В 2021 году за счет нацпроектов на Кубани создадут более 700 общественно значимых объектов

Фото администрации КК

В 2021 году на реализацию нацпроектов на Кубани планируют направить 41 млрд рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Как подчеркивают власти региона, до 1 апреля необходимо заключить все госконтракты, чтобы максимально быстро приступить к реализации планов по строительству и благоустройству важнейших объектов.

Минстрой России уже одобрил нашу заявку на финансирование шести крупных объектов в социальной и коммунальной сфере.– отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в администрации региона.

Среди этих проектов – две школы на 1100 мест в Сочи и 1550 – в Краснодаре, ливневый коллектор в краевой столице.

В 2021 году с помощью нацпроектов в крае планируют построить более 700 важных объектов – это школы, детсады, парки и скверы. Также в 2021 году закончится строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы.