Пристройку на 80 мест на территории детского сада в селе Веселом в Сочи построят в 2021 году

Фото мэрии Сочи

Новый корпус детсада №56 площадью более 1 тысячи квадратных метров начнут строить в 2021 году в селе Веселом Адлерского района Сочи. В пристройке на 80 мест разместятся четыре группы, одна из которых будет ясельной. Стройку планируется завершить в течение 9 месяцев.

Местные жители просят построить новую линию наружного освещения между домами на улице Мира. Здесь понадобится установить 12 опор, заявка внесена в план на 2023 год. На эти цели потребуется чуть более 1 миллиона рублей.

– Переносите работы на этот год, площадка большая, из школы и детского сада дети идут в темноте. Освещение здесь необходимо. До конца года все должно быть сделано, – дал поручение глава города Алексей Копайгородский в ходе посещения села.