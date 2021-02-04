СберБанк выделил ГК «Инсити» 3,6 млрд рублей на строительство микрорайона в Краснодаре

СберБанк и строительная компания «Инсити» заключили договор проектного финансирования микрорайона «Любимово». Застройщику открыты невозобновляемые кредитные линии на сумму 3,6 млрд рублей. Средства пойдут на возведение двух литеров жилой площадью 130 тысяч кв.м., рассчитанных на 1744 квартиры. Это первый совместный проект банка и застройщика.

Строительство будет происходить с использованием эскроу-счетов СберБанка. Покупатели квартир будут открывать счета эскроу, где деньги будут храниться до ввода домов в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности. После этого средства, накопленные на счетах эскроу, будут направлены застройщику. Этот механизм, предусмотренный 214-ФЗ, гарантирует завершение строительства и исполнение строительными компаниями обязательств перед дольщиками.

В 2020 году СберБанк выделил 34 млрд рублей на строительство новых жилых комплексов, при участии банка в регионе возводится 1,4 млн квадратных метров жилья или свыше 40 тысяч квартир. Покупатели недвижимости открыли в банке 15 тысяч эскроу-счетов на сумму 25 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«В 2020 году кредитный портфель финансирования проектов с эскроу СберБанка увеличился вдвое. Мы внедрили продукты для каждой стадии проекта и активно развиваем онлайн-сервисы - личный кабинет застройщика, онлайн открытие эскроу-счета оформление ипотеки. Благодаря этому девелоперы могут максимально плавно перейти на проектное финансирование с эскроу-счетами. Экспертиза и финансовые возможности банка позволяют нашим партнерам создавать востребованные проекты с развитой инфраструктурой для комфортной жизни. Микрорайон «Любимово» – комплекс, который в полной мере отражает социально ответственный поход застройщика».

Андрей Шадрин, директор ГК «Инсити»:

«Сегодня мы подписали первый договор по проектному финансированию с нашим надёжным партнёром - СберБанком. Это значит, что у покупателей повысится доверие к строительной компании и уверенность в том, что они приобретают недвижимость у проверенного застройщика. Дольщики, открывая эскроу-счета при покупке квартир, будут защищены со стороны банка: их деньги будут храниться на данном счёте вплоть до сдачи дома.

Проектное финансирование выступает гарантом надёжности не только для покупателей, но и для застройщика. Открытие кредитной линии позволит строительной компании не сбавлять темпов комплексного строительства, включая возведение как жилых домов, так и социальных объектов».

Микрорайон «Любимово» - проект строительной компании «Инсити», расположенный рядом с пересечением улиц Батуринской и Семигорской. Проект состоит из 16 жилых домов переменной этажности. На территории комплекса предусмотрены детские и спортивные площадки, парковые аллеи, а также многоуровневый паркинг и коммерческие помещения. Комплекс расположится в районе с развитой инфраструктурой: в непосредственной близости школа, детский сад, клиника и спортивный комплекс. Дополнительно на территории микрорайона застройщик планирует возвести школу на 1750 мест, три детских сада на 350 мест и два торговых центра. Строительство первого этапа микрорайона уже началось и планируется к завершению в конце 2022 года.