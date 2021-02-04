На Кубани перед судом предстанет банда мошенниц, отнимавшая у пенсионеров квартиры и деньги

Фото Тимура Ханова

С 2013 по 2019 годы на Кубани действовала целая банда мошенниц, охотившаяся за деньгами и квартирами пожилых людей.

53-летняя женщина со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе чрезмерно любивших алкоголь. «Наводчицей» работала 57-летняя риелтор из Новокубанска.

Схема работала просто и эффективно. Мошенницы входили в доверие к пожилым людям, убеждая их, что они являются их родственниками и должны наследовать их дома и квартиры. Потом с хозяевами оформлялась дарственная, и мошенники получали искомое.

В активе банды в итоге оказались 12 земельных участков, дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн. рублей.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет по признакам преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК Российской Федерации,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.