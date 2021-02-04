Жителю Кубани грозит 3 года тюрьмы за ложный звонок о минировании моста в Сочи

Фото Светланы Маковеевой

В отдел полиции поселка Блиново в Адлерском районе Сочи позвонил мужчина. Аноним о минировании и неизбежном разрушении автомобильного моста возле крупного ТЦ в Адлере.

На указанное звонившим место прибыли полицейские и сотрудники аварийных служб курорта. Сообщение анонимного «доброжелателя» не подтвердилось, никаких угроз объектов обнаружено не было.

Вскоре оперативники угрозыска ,совместно с сотрудниками УФВСБ по региону сумели выяснить имя и местонахождение подозреваемого. 42-летнего жителя Усть-Лабинского района полиция задержала в Сочи.

В отделе полиции мужчина рассказал, что перебрал со спиртным и решил подшутить над полицией столь глупым образом.

- УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.