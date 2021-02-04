В Краснодаре низкопольный общественный транспорт оформят в едином стиле

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре низкопольные автобусы новых модификаций, а также троллейбусы и трамваи, намерены выкрасить в одинаковые цвета. Кузова машин будут выдержаны в серо-белых тонах с красной полосой.

По мнению властей города, это позволит жителям Краснодара выделять в транспортном потоке современный подвижной состав.

- Сейчас новому регламенту соответствуют 84 троллейбуса и трамвая. Специалисты уже приступили к покраске двух автобусов, — рассказал вице-мэр Краснодара Артём Доронин.

К 1 сентября 2021 года к единому цветовому стилю намечено также привести 138 автобусов МУП «КТТУ» и частных перевозчиков.