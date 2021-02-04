На границе Кубани и Ставрополья задержаны автобусы с одеждой и обувью

Фото ГУ МВД по краю

Вторые сутки подряд на границе Краснодарского и Ставропольского краев остаются задержанными автобусы с товаром для оптовых рынков в районе Пятигорска.

Туда с Кубани торговцы везли одежду и обувь.

Но на границе между регионами автобусы остановили сотрудники полиции и таможни.

- На стационарном посту ДПС сотрудниками полиции были остановлены два автобуса с товаром, подлинность которого вызвала подозрение. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства, проводится проверка, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На ситуацию, сообщения о которой стали появляться в соцсетях, отреагировал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Автобусы остановлены в результате совместной операции таможенных и правоохранительных органов. Был установлен факт перевозки продукции, которая имеет признаки контрафактной. Ведутся проверочные действия. По итогам будет процессуальное решение,- написал глава Ставрополья у себя в Инстаграм.