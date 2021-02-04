С перегрузочной станции Сочи вывезли 80% накопившихся отходов

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Перегрузочную станцию в Сочи задействовали из-за того, что Белореченский полигон временно не принимал мусор с курорта. Отходы накапливались несколько дней и перегрузили площадку.

Ситуацию вице-губернатор Александр Трембицкий обсудил на встрече с руководством АО «Крайжилкомресурс», отвечающего за работу полигона в Белореченске. В результате полигон был переведен в круглосуточный режим работы.

К 4 февраля с перегрузочной площадки на улице Водораздельной в Сочи 80% мусора вывезено. За день вывезут и оставшиеся отходы. Краевые власти стремятся исключить возникновение таких ситуаций в будущем.

– Региональный оператор совместно с краевым министерством ТЭК и ЖКХ к предстоящему лету разработает четкий план-график, который обеспечит рациональный вывоз отходов. В отношении «Крайжилкомресурса» проведем служебную проверку по факту перенакопления мусора, – отметил Александр Трембицкий.