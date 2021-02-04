В Краснодаре ограничат движение по улице Чапаева для замены сетей водоотведения

Фото мэрии Краснодара

В течение двух месяцев - с начала марта по конец апреля в Краснодаре будет ограничено движение транспорта на участке по улице Чапаева от улицы Рашпилевской до Красноармейской.

Это будет сделано из-за работ по перекладке канализационного коллектора протяженностью 400 метров. Старые трубы, уложенные более полувека назад, уже выработали свой ресурс. Их заменят на новые, выполненные из пластика.

- Департамент транспорта и дорожного хозяйства проконтролирует, чтобы после завершения работ подрядная организация восстановила покрытие автодороги,- сообщает мэрия Краснодара.

Водителям предлагается в этот период искать варианты объезда по параллельным улицам.

Рядом с местом работ установят временные дорожные знаки.