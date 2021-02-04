Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани студенты смогут получить практический опыт на госслужбе. Это станет возможным, благодаря старту нового проекта в регионе. Управление кадровой политики Краснодарского края собирается запустить проект для молодежи, которая получит специальности, необходимые в муниципальном управлении.

– Мы планируем еще на стадии обучения дать студентам вузов практический опыт государственной службы, – сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.

4 февраля администрацию региона посетили студенты Кубанского госуниверситета. Они познакомились с работой отдела государственной гражданской, муниципальной службы и кадрового резерва. Молодежь заглянула и в управление по реализации общественных проектов, обратила внимание, как ведется прием обращений граждан.

Также студенты смогут пройти стажировки в органах власти и приобрести дополнительные знания на различных обучающих семинарах.