Более 1 тысячи краснодарцев пополнили ряды Вооруженных Сил РФ

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Краснодар в 2020 году выполнил норму призыва граждан на воинскую службу. В краевом центре подвели итоги призывной кампании, которая проходила с октября по декабрь. Напомним, что она прошла в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

- Нам удалось объединить и скоординировать усилия медиков, специалистов военных комиссариатов, администрации города, органов правопорядка. Случаи отправки в войска граждан с признаками заболеваний были исключены, — сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Большинство новобранцев проходят службу в воинских частях на Кубани и в Крыму. Призывники из Екатеринодарского районного казачьего общества попали в элитные подразделения, в числе которых Президентский полк Комендатуры Московского Кремля.

Весенняя призывная кампания пройдет в регионе с 1 апреля по 15 июля.