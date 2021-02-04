На Кубани построят новую насосную станцию, стоимостью 500 млн рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе построят новую насосную станцию, стоимостью 500 млн рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Он возводится в рамках краевой программы «Развитие ЖКХ».

Станция позволить значительно увеличит объем запасов питьевой воды. Это, наконец, обеспечит бесперебойное водоснабжение в станице Тамань.

– Резервуары соединит 16-километровый водопровод, – прокомментировал замглавы региона Александр Трембицкий. – Планируется, что, благодаря новой станции, в станице Тамань вопрос с бесперебойной подачей воды будет решен в начале 2022 года.

Дополнительное обеззараживание воды обеспечит современная гидролизная система.

Всего в рамках масштабной реконструкции Таманского группового водопровода до 2024 года проложат более 50 км новых сетей.