Росприроднадзор обнаружил 17 нарушений в работе Новороссийского морпорта

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Росприроднадзор обнаружил 17 нарушений в работе Новороссийского морского порта. По результатам проверки предприятие оштрафовано. Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления внепланово проинспектировало работу морской гавани. - Инспекторы выявили 17 нарушений природоохранного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В частности, порт не провел обещанную экологическую госэкспертизу. Кроме того, не соблюдены требования по обращению с отходами.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в порту находят нарушения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что перед заходом в порт Новороссийска панамский сухогруз нарушил госграницу РФ. Капитан судна привлечен к ответственности.