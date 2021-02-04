Опасная вспышка вируса: В одном из районов Кубани объявлен карантин

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О том, что в одном из районов Краснодарского края ввели карантин, сообщил департамент ветеринарии Краснодарского края. Причиной тому стал бруцеллез.

Опасную инфекцию выявили в станице Гривенской Калининского района. Очаг обнаружили в колхозе "Память Ильича". Чтобы предупредить распространении болезни, на ферме, где нашли заразу, ввели карантин.

- На территории неблагополучного по бруцеллезу хозяйства, расположенного в Калининском районе Краснодарского края, установлены ограничительные мероприятия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте.

Снимут карантин лишь после полной ликвидации зараженных животных. Сейчас в станице проходят противоэпидемические мероприятия – дезинфицируют территорию и лечат больных животных. В настоящее время на территории запрещены выпас скота, заготовка кормов и даже провоз животных через зараженную территорию. Также нельзя использовать молоко, не прошедшее термическую обработку.

СПРАВКА «КП»

Бруцеллез - инфекционная, хронически протекающая болезнь, характеризующаяся поражением многих систем организма, нарушением функций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем. Человек заражается только при контакте с больным животным или при употребление в пищу зараженного молоко, мяса.

Чтобы избежать заражения, не покупайте молочную и мясную продукцию на стихийных рынках и у частников.