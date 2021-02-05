В Краснодаре 80-летняя бухгалтер похитила со счета фирмы более 8 млн рублей

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В Краснодаре 80-летняя местная жительница подозревается в крупном мошенничестве. На нее заведено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

В полицию поступило заявление от 52-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина пояснил, с банковского счета его фирмы было похищено более 8 млн рублей.

Полиция установила, что мошенничество совершила главный бухгалтер ИП. Правоохранители задержали нечистую на руку сотрудницу. Примечательно, что за свою долгую жизнь женщина ни разу не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Согласно интегрированному банку данных МВД России, на профучете дама тоже не состоит.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Расследование уголовного дела продолжается.