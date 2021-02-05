В горах Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин

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Спасатели предупредили, что в горах Краснодарского края из-за погодных условий лавины могут сойти в любой момент.

- До 7 февраля в горах Краснодарского края, а также на склонах в Республике Адыгея выше 2500 метров лавиноопасно. А в горах Сочи опасно уже выше 1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ЧС нужно звонить по номеру «01».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 5 февраля в Сочи прогнозируют сильный дождь. Осадки пройдут по всему региону, возможны подтопления на дорогах.

А на выходных ожидается мокрый снег и до 10 градусов мороза. Дороги покроются гололедом.