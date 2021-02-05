В Краснодаре третий раз опечатали ночной клуб из-за нарушений режима

Ночной клуб «Prime» будет опечатан и продолжит находиться под строгим контролем судебных приставов

Краснодарский ночной клуб «Prime» два раза штрафовали за нарушение режима повышенной готовности. Владельцы не закрывали заведение после полуночи. И вот уже третий раз приставы опечатывают двери клуба из-за очередной «подпольной» вечеринки.

- В первый раз клуб закрыли в ноябре прошлого года. В конце декабря проверка снова выявила, что заведение снова открыто после полуночи. Положенный срок наказания владельцы не выдержали, они открылись раньше. Приставам пришлось снова опечатать клуб, он будет закрыт еще на 35 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В то время, когда по всей России начали снимать ограничения в работе увеселительных заведений, ночной клуб «Prime» будет опечатан и продолжит находиться под строгим контролем судебных приставов, которые будут регулярно проверять сохранность печатей, - добавили в ведомстве.