В сочинский приют для животных, где во время пожара погибли две собаки, купят новый вольер

Фото пресс-службы администрации Сочи

Напомним, что пожар в приюте для собак «Бим» случился ночью на 2 февраля. Помещения с животными в районе села Барановка Лазаревского района подожгли неизвестные. В огне погибли две собаки, в том числе и овчарка Тамик и щенок, проходивший здесь лечение от парвовируса.

В мэрии отметили, что после случившегося могут возбудить уголовное дело. В ближайшее время власти вместе с сотрудниками приюта будут восстанавливать помещения.

- Администрация города контролирует ситуацию с момента возгорания в приюте «Бим». В результате сгорел вольер с кормами. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится расследование. Совместно с руководством приюта определен масштаб нанесенного ущерба. В течение нескольких дней совместными усилиями приют «Бим» восстановят после пожара. Купим новый вольер и корма, - пояснил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Александр Мамлай.