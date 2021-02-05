В Краснодаре в «СБС» открылся пятый мобильный пункт вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пятый пункт вакцинации открылся в краевом центре по улице Уральская, 79/1 – на третьем этаже ТРЦ «СБС Мегамолл».

- С 5 февраля точка вакцинации работает без выходных. Все желающие могут сделать прививку с 10 до 17 часов. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация является бесплатной и добровольной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно найти в Краснодаре рядом с торговым центром «Красная Площадь», на третьем этаже ТРЦ, на Главной городской площади и в центре медпрофилактики по адресу Трамвайная, 5.

- Если у вас есть признаки ОРВИ или повышенная температура тела, то вакцинацию следует отложить, - добавили в краевом минздраве.

Каждому сделавшему прививку выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край получил самую крупную партию вакцины от COVID-19. В регион поступило 50 тысяч доз препарата «Спутник V».