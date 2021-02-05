В Сочи будут штрафовать за катание вне горнолыжных трасс

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На курорте рабочая группа работает над внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях. За катание вне сертифицированных трасс и специальных зон для фрирайда хотят штрафовать.

- На сегодняшний день единственным способом призвать к дисциплине гостя, не соблюдающего режим катания, является временная блокировка ски-пасса за нарушение правил безопасности. Нужен правовой механизм воздействия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

За нарушения в горах хотят штрафовать, чтобы не допускать несчастных случаев, травмирования туристов, а также провоцирования непроизвольного схода лавин в слепых зонах.

- Стоит отметить, что впервые в этом году горнолыжные курорты вышли на высокий уровень реализации ски-пассов через мобильные приложения и сайты. Это позволило уменьшить очереди в кассы на подъемниках и дополнительно обезопасить туристов в пандемию, - добавили в мэрии.