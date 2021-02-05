В Краснодарском крае предупредили о сильном снеге 6 и 7 февраля

Спасатели просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Кубани ожидается дождь и сильный снег. Спасатели рекомендуют быть осторожными в непогоду.
- На территории края действует штормовое предупреждение. 5 февраля будет идти дождь, а 6 и 7 февраля в регионе ожидается ливень с мокрым снегом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сильное налипанием снега будет на проводах и деревьях. На дорогах местами гололедица. Также ожидаются сильный ветер и волнением моря.
- В реках поднимется уровень воды, возможны просадка грунта, сходы оползней и снежных лавин, - добавили в МЧС.
Все городские и районные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом.
Напоминаем, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».