Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 февраля выросло на 185

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 5 февраля за последние сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 185 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Выселковский, Динской и Туапсинский районы, здесь выявили 46, 19, 18 и 17 новых случаев соответственно.

- По десять заболевших в Новороссийске и Лабинском районе. По шесть – в Темрюкском и Тбилисском. По пять положительных результатов в Тимашевском и Белореченском районах, а также в Сочи и Геленджике, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Четыре новых пациента с коронавирусом прибавилось в медучреждении в Усть-Лабинском районе. По три – в Кавказском, Каневском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Крымском, Мостовском и Павловском. Два человека с COVID-19 выявлено в Горячем Ключе. По одному – в Абинском, Курганинском, Гулькевичском и Белоглинском районах, Анапе и Армавире.

Также известно, что среди заболевших за сутки – трое детей. В настоящее время 98 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 94 – на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.