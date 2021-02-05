В Краснодаре благоустраивают сквер Краснодарской бальнеолечебницы

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Зеленую зону обновляют на территории Краснодарской бальнеолечебницы в районе улицы Герцена. Здесь установят детскую и спортивную площадки, установят тренажеры, а также озеленят прогулочную зону.

- Сквер будет достигать двух гектаров. В зеленой зоне появится декоративная подсветка и фитозона. Также на территории бальнеолечебницы реконструируют бювет с минеральной водой. Все строительные работы проводит медучреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Открыть зеленую зону планируется к июню 2021 года. Сейчас рабочие устанавливают автоматизированную систему полива, формируют газоны, укладывают тротуарную плитку.

Мэр города Евгений Первышов отметил, что сквер в районе Герцена – это ещё один яркий пример благоустройства, создания новых скверов и бульваров силами городских предприятий.