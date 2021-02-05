Названы города с новыми летальными случаями от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 5 февраля за последние сутки скончались еще 18 человек. Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 не удалось спасти в Сочи и Краснодаре.

- В Сочи за сутки скончались семь местных жителей: мужчины 75, 82, 85 и 92 лет, женщины 53, 77 и 88 лет. Пять человек не спасли в Краснодаре, здесь умерли три жительницы города, которым было 61, 64 и 84 года, 81-летняя анапчанка и 87-летний краснодарец, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

В Северском районе зафиксировали два летальных случая, там умерли пациенты 68 и 86 лет. В армавирской больнице умер пациент 69 лет из Мостовского района. Жительница Армавира такого же возраста скончалась в Лабинском районе. 63-летний житель Геленджика ушел из жизни в Крымске. В Новороссийске остановилось сердце у 71-летнего местного жителя.

У всех умерших пациентов развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания, добавили в оперштабе.

С начала пандемии COVID-19 в Краснодарском крае скончались 1560 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали еще 185 человек с коронавирусом.