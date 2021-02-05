Новый детский сад заработал в Краснодаре Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый детский сад заработал в Краснодаре на этой неделе. Учреждение открылось в микрорайоне Гидростроителей. Оно рассчитано на 240 мест.

Детский сад расположен на улице Валерия Гассия, 6. Учреждение было выкуплено в собственность города в рамках национального проекта «Демография».

- В двухэтажном сооружении 10 детских групп — четыре на первом этаже (из них две ясельные), шесть на втором этаже, – сказал «КП» – Кубань» в департаменте образования краевого центра.

В ближайшее время в микрорайоне Гидростроителей появится еще один детский сад. Она расположится в бывшем здании школы искусств «Родник».