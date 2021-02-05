В ближайшие два года в Сочи планируют увеличить объем подаваемой питьевой воды на 95 тыс. кубометров в сутки

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Модернизацию системы водоснабжения Сочи обсудили на совещании в мэрии курорта под руководством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Специалисты предлагают создать Центральную, Адлерскую, Лазаревскую и Краснополянскую технологические зоны.

За 2 года намечено улучшить режим эксплуатации, заново оценить запасы пресной воды и обновить несколько водных скважин.

На курорте также начнутся геологоразведочные работы на ряде участков Сочинского, Мзымтинского, Шахинского месторождений, а также в долинах рек Псезуапсе и Аше. Работы первым делом начнутся на уже существующих водозаборах,а затем специалисты перейдут к новым.

– Это позволит сократить затраты на инфраструктуру, На следующей неделе мы проведем рабочее совещание в режиме видеосвязи и уже детально обсудим этапность мероприятий, – отметил Ирек Файзуллин.

Разведка новых запасов в перспективе позволит увеличить объем подаваемой в Сочи воды, как минимум, на 95 тыс. кубометров в сутки, а также наладить централизованное водоснабжение населенным пунктам, не имеющим собственных источников.